Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты. Список участков

Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на путях общего пользования, принадлежащие "Укрзализнице", которая запускает новый региональный поезд. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, первым участником проекта стала "Украинская локомотивостроительная компания". 26 августа Мининфраструктуры был принят соответствующий указ № 540 "Об определении списка участников экспериментального проекта и участков железнодорожных путей общего пользования для осуществления курсирования частных локомотивов". В рамках экспериментального проекта частные локомотивы будут курсировать на 9 участках: "Стрый - Ивано-Франковск", "Тернополь - Шепетовка", "Шепетовка - Калиновка 1", "Староконстантинов 2 - Гречаны", "Староконстантинов 1 - Гречаны", "Староконстантинов 2 - Калиновка 1", "Староконстантинов 1 - Калиновка 1", "Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны". Всего комиссия по отбору участников рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний; 7 заявителей с 15 заявлениями признаны участниками проекта, а 3 заявителя с 9 заявлениями разрешение на участие не получили. В то же время 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора. Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601\/602 "Львов - Солотвино". Также в поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана.