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27 августа 2020, четверг, 14:59 109
Кабмин 2020-08-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты. Список участков

Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты. Список участков

Елена Новикова
Локомотив, Мининфраструктуры, Укразализныця, Частные локомотивы
Железная дорога. Фото: odpublic.ne
Железная дорога. Фото: odpublic.ne

Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе на путях общего пользования, принадлежащие "Укрзализнице", которая запускает новый региональный поезд.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, первым участником проекта стала "Украинская локомотивостроительная компания".

26 августа Мининфраструктуры был принят соответствующий указ № 540 "Об определении списка участников экспериментального проекта и участков железнодорожных путей общего пользования для осуществления курсирования частных локомотивов".

В рамках экспериментального проекта частные локомотивы будут курсировать на 9 участках:

  • "Стрый - Ивано-Франковск",
  • "Тернополь - Шепетовка",
  • "Шепетовка - Калиновка 1",
  • "Староконстантинов 2 - Гречаны",
  • "Староконстантинов 1 - Гречаны",
  • "Староконстантинов 2 - Калиновка 1",
  • "Староконстантинов 1 - Калиновка 1",
  • "Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны".

Всего комиссия по отбору участников рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний; 7 заявителей с 15 заявлениями признаны участниками проекта, а 3 заявителя с 9 заявлениями разрешение на участие не получили.

В то же время 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

Также в поездах "Укрзализныци" начала работать военизированная охрана.

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