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25 августа 2020, вторник, 19:48 1114
Транспорт 2020-08-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд

"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд

Надежда Комендантова
Транспорт, Укрзализныця, Поезд, Поезда
Укрзализниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Акционерное общество "Укрзализныця", в поездах которой начала работать военизированная охрана, с 28 августа решило запустить новый региональный поезд №828/827 "Кривой Рог - Днипро".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днипро в 09:20, отправление из Днипра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.

Поезд будет останавливаться на станциях "Верховцево" и "Каменское-Пассажирское".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

Тем временем, акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

Ранее на День Независимости "Укрзализныця" продлила до Винницы маршрут поезда Сумы — Киев.

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