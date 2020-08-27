В Киевской области могут усилить карантин

В Киевской области, где уже 5 304 зафиксированных случаев коронавирусной болезни, могут усилить карантин.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации.



"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас уже шесть умерших от последствий COVID-19", - сказано в нем.



ОГА сообщает, что часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений.



Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 26 августа увеличилось на 220 человек до 12 468, умерших - на 4.



Также в Украине снова продлили карантин. На заседании Кабмина 26 августа было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.



Тем временем заболеваемость коронавирусом в Украине растет второй день подряд. По состоянию на утро 27 августа в Украине зарегистрированы 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

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