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27 серпня 2020, четвер, 15:02 6
Суспільство 2020-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області можуть посилити карантин

У Київській області можуть посилити карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Covid-19, карантин в Київській області
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

У Київській області, де станом на 27 серпня було зафіксовано 5 304 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, карантин можуть посилити.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації. 


"Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня в нас уже шість померлих від наслідків COVID-19" , - сказано в ньому. 

ОДА повідомляє, що частина області вже в "помаранчевій" зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина - в "жовтій". Є серйозні передумови для подальших обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Києві 26 серпня збільшилася на 220 осіб до 12 468, померлих - на 4. 

Також в Україні знову продовжили карантин. На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні зростає другий день поспіль. Станом на ранок 27 серпня в Україні зареєстровано 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19

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