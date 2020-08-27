СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тыс. человек

Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. граждан.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", – сообщают в СБУ.

С 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

"27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", – сообщают в СБУ.

Как сообщали Українські новини, СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен.

Также СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

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