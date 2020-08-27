СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тыс. человек

Служба безопасности Украина, которая недавно блокировала деятельность вражеских пропагандистов в районе ООС, также блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы который присвоили свыше 250 млн долларов вкладчиков. Об этом сообщает СБУ. Вкладчиками финансовой пирамиды стали более 600 тыс. граждан. "Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", – сообщают в СБУ. С 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость. "27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", – сообщают в СБУ. Как сообщали Українські новини, СБУ раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен. Также СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.