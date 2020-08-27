В Киевской области при хорошей погоде большинство уроков будут проходить на улице, — Володин

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил о возможном проведении уроков в учреждениях общего среднего образования на улице при хорошей погоде, в то время, как в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "При благоприятных погодных условиях - большинство уроков будут проходить на свежем воздухе", - сказал он. Также Володин сообщил, что с педагогическими сотрудниками и техническим персоналом школ проведены соответствующие инструктажи касательно обучения в условиях карантина, а также в школах оформлены информационные стенды касательно безопасного поведения учеников, разработаны графики перемещения учеников. По его словам, по состоянию на 26 августа школы в области обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции на 93%. Рекомендации по работе учебных заведений во время пандемии коронавируса. Инфографика: Минздрав Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября. Кроме того, в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.