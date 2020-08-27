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27 серпня 2020, четвер, 14:24 7
Суспільство 2020-08-27T15:30:03+03:00
Українські Новини
У Київській області при сприятливій погоді більшість уроків проходитимуть на вулиці, — Володін

У Київській області при сприятливій погоді більшість уроків проходитимуть на вулиці, — Володін

Елена Новикова
Київська область, навчання в школі, Коронавірус, коронавірус в Україні
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Тоді як у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити, голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив про можливе проведення уроків у закладах загальної середньої освіти на вулиці при сприятливій погоді.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"За сприятливих погодних умов — більшість уроків проходитимуть на свіжому повітрі ", — сказав він.

Також Володін повідомив, що з педагогічними працівниками та технічним персоналом шкіл проведені відповідні інструктажі щодо навчання в умовах карантину, а також в школах оформлені інформаційні стенди щодо безпечної поведінки учнів, розроблені графіки переміщення учнів.

З його слів, станом на 26 серпня школи в області забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції на 93%.

Рекомендації щодо роботи навчальних закладів під час пандемії коронавируса. Інфографіка: МОЗРекомендації щодо роботи навчальних закладів під час пандемії коронавірусу. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня. 

Крім того, в МОН розповіли, хто повинен забезпечити школи масками і антисептиками. 

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