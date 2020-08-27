У Київській області при сприятливій погоді більшість уроків проходитимуть на вулиці, — Володін

Тоді як у Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом , то школу можуть закрити, голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив про можливе проведення уроків у закладах загальної середньої освіти на вулиці при сприятливій погоді .

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"За сприятливих погодних умов — більшість уроків проходитимуть на свіжому повітрі ", — сказав він.

Також Володін повідомив, що з педагогічними працівниками та технічним персоналом шкіл проведені відповідні інструктажі щодо навчання в умовах карантину, а також в школах оформлені інформаційні стенди щодо безпечної поведінки учнів, розроблені графіки переміщення учнів.

З його слів, станом на 26 серпня школи в області забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекції на 93%.

Рекомендації щодо роботи навчальних закладів під час пандемії коронавірусу. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня.

Крім того, в МОН розповіли, хто повинен забезпечити школи масками і антисептиками.

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