Год назад Зеленский и Порошенко сдали предвыборные анализы: как это было

Сегодня годовщина сдачи анализов Зеленским и Порошенко. 5 апреля 2019 года кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы.

Это - одно из условий проведения дебатов, которые Зеленский выставил действующему президенту, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.

Порошенко пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте "Олимпийского" в 9 утра 5 апреля. Зеленский отказался проходить медэкспертизу на алко- и наркозависимость в "Олимпийском", пригласив Порошенко сдать анализы в 8 утра 5 апреля в клинике сторонника Зе! Команды.

Зеленский сдал анализ крови в клинике Eurolab, принадлежащей его стороннику Андрею Пальчевскому. Анализы у Зеленского взял участник "МастерШеф" и массажист Владислав Кирякулов. Результаты будут готовы через три дня.

Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский". Медисследование проводили клиники "Борис" и "Медиком", больница экстренной медицинской помощи и Киевская наркологическая больница. Врачи уже обнародовали результаты экспресс-проверки анализов Порошенко.

Врачи обнародовали результаты экспресс-проверки анализов Порошенко, а исследование волос может занять до двух недель. Зеленский показал старые результаты медобобследования, но позже вину за ошибку на себя взяла клиника. У Порошенко вызвало вопросы нежелание Зеленского сдать образец волос на следы наркотиков и его штаб призвал конкурента повторить анализ, а боксер Владимир Кличко пригласил в Киев экспертов Антидопинговой ассоциации для обследования Зеленского и Порошенко.

Зеленский также показал результаты анализа на наркотики. Он сдал его еще три дня назад.