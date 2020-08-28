Адская жара возвращается: синоптик дала прогноз на последние выходные лета

В товремя, как перед выходными в Украину ворвалась дождливая осень, в ближайшие дни погода в стране будет умеренно теплой, а на выходных вернется жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее прогнозам, в пятницу, 28 августа на севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере даже кое-где +18 +22 градуса. На востоке и в южной части Украины немного теплее: +24 +29 градусов. Дожди завтра только затронут только северные районы и северо-восток. На большей территории Украины благодаря антициклону осадков не ожидается. В Киеве завтра местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха около +22 градусов. Последний летний уик-энд принесет в Украину солнце и жару. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.