За сутки Минздрав почти вдвое увеличил количество тестов на коронавирус

В то время, как в Украине после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти, 25 августа было проведено 15 800 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 45,6% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 17 422 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 6,8 раз больше по сравнению с 24 августа.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 33 222 тестирования, из них 15 800 методом ПЦР, а также 17 422 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 452 006 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 26 августа поступило 1 995 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 25 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 12 248, умерших - на 2 до 174.

А в Киевской области возросло количество новых случаев коронавируса.

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