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27 серпня 2020, четвер, 11:39 5
Суспільство 2020-08-27T12:00:01+03:00
Українські Новини
Як уберегти дітей від Covid-19 в школах: лікар-інфекціоніст дав поради батькам

Як уберегти дітей від Covid-19 в школах: лікар-інфекціоніст дав поради батькам

Валерия Драгомирова
школярі, Поради лікарів, 1 вересня, Навчальний рік, Коронавірус, інфекціоністи
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

З 1 вересня в Україні починається новий навчальний рік. Дітей в школі засоби захисту від коронавірусу не зможуть повністю уберегти від зараження, проте знизять його ризик. Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів, як уберегти дітей від коронавірусної хвороби в період епідемії та що мають знати батьки, відправляючи дитину в школу.

За його словами, ситуація змінюється досить швидко, і тому ті поради, які можна давати батькам зараз, можуть стати неактуальними через 2-3 тижні.

"Але, втім, основними порадами залишаються такі. Перше - потрібно стежити за здоров'ям дітей, і в тому випадку, якщо у них є прояви якихось респіраторних захворювань, все-таки в школу не відпускати" , - розповів лікар. 

Друге - у більшості батьків є чат, де варто обмінюватися інформацією і повідомляти про те, що хтось захворів. Тому що це дозволить і вчителю, і класному керівнику вчасно прийняти рішення щодо ізоляції дітей.

Третє - навчити дітей регулярно мити руки і не користуватися якимись загальними предметами. Четверте - спробувати максимально дотримуватися дистанції, якщо це можливо, хоча в дитячих колективах це досить складно зробити.

"І повага до вчителів. Оскільки, я думаю, саме на вчителів більшою мірою будуть лягати питання безпеки. Варто пояснити дітям, що вимоги вчителя щодо поведінки, дотримання якихось норм важливі, тому що це стосується перш за все здоров'я кожного" , - додав Курпіта. 

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня


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