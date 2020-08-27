Киев утром снова сковали пробки. Где самые загруженные дороги

Сегодня утром, 27 августа, Киев второй день подряд сковали традиционные утренние пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, самые масштабные пробки наблюдаются на Левом берегу столицы, в районе станций метро "Гидропарк", "Дарница","Черниговская".

Пробки на Левом берегу Киева

Также затруднено движение по Набережному шоссе и мосту Патона, Северному мосту.

Пробки на Северном мосту

В центре Киева самыми загруженными являются станция метро "Университет" и "Политехнический институт" (проспект Победы).

Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Медленно двигаются автомобили и в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская". Небольшие пробки наблюдаются на Окружной в сторону Вишневого.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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