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27 августа 2020, четверг, 10:00 702 Карта
Общество 2020-08-27T10:15:02+03:00
Українські Новини
Киев утром снова сковали пробки. Где самые загруженные дороги

Киев утром снова сковали пробки. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Сегодня утром, 27 августа, Киев второй день подряд сковали традиционные утренние пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, самые масштабные пробки наблюдаются на Левом берегу столицы, в районе станций метро "Гидропарк", "Дарница","Черниговская". 

Пробки на Левом берегу КиеваПробки на Левом берегу Киева

Также затруднено движение по Набережному шоссе и мосту Патона, Северному мосту.

Пробки на Северном мостуПробки на Северном мосту

В центре Киева самыми загруженными являются станция метро "Университет" и "Политехнический институт" (проспект Победы).

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsПробки в Киеве. Фото: Google Maps

Медленно двигаются автомобили и в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская". Небольшие пробки наблюдаются на Окружной в сторону Вишневого.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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