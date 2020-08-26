Киев сковали пробки. Карта самых загруженных дорог столицы

В то время, как в Киеве с 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта, на улицах столицы снова пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps. Сложно проехать по проспекту Победы на подъезде к площади Победы, а также на некоторых участках бульвара Тараса Шевченко и Воздухофлотского проспекта. Медленно движутся улицы Саксаганского и Жилянская. Пробки на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, на улицах Жилянской и Саксаганского. Карта: Google Maps Также тянкучки образовались на улице Набережно-Крещатицкой, а также на некоторых участках Набережного шоссе. Также традиционные тянучки на Подоле. Существенно затруднено движение по мостам через Днепр. Пробки образовались в обе стороны. Пробки на мостах. Карта: Google Maps Большие пробки на Софиевской Борщаговке, а также на некоторых участках Кольцевой дороги. Пробки в Киеве Карта: Google Maps В самом центре столицы также передвижение по большинству дорог практически парализовано или существенно затруднено. Пробки в центре Киева Карта: Google Maps Как сообщали Українські новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.