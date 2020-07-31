подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • В 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом
31 июля 2020, пятница, 15:46 82
Кабмин 2020-07-31T15:48:35+03:00
Українські Новини
В 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом

В 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом

Елена Новикова
Бюджет, Минобразования, Магистратура, Госзаказ, Вступительная кампания, вступительная кампания-2020, Бакалавр, Бакалавриат, Магистр
Студенты. Фото: pexels
Студенты. Фото: pexels

В то время, как в Украине с 1 августа начинается вступительная кампания, в 2020 году в целом по Украине госзаказ по образовательной степени "Бакалавр" составляет 84,6 тыс мест (в том числе по дневной форме - 77,6 тыс), что на 5,9% больше, чем в 2019 году. А по ОС "Магистр" на основе ПЗСО объем госзаказа составляет 6,04 тыс мест (магистры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Украины.

"В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования было соответственно увеличено", - сообщил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Так, сообщается, что государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличено в частности на такие области технического и образовательного профиля, как:

  • Информационные технологии - на 39,9%;
  • Механическая инженерия - на 13,3%;
  • Электрическая инженерия - на 11,6%;
  • Производство и технологии - на 11,1%;
  • Гуманитарные науки - на 10,8%;
  • Химическая и биоинженерия - на 10,0%;
  • Электроника и телекоммуникации - на 10,0%;
  • Аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;
  • Математика и статистика - на 8,8%.

Вместе уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо преобладает потребность. В частности это:

  • Сфера обслуживания - на 47,4%:
  • Журналистика - на 30,3%;
  • Управления и администрирования - на 24,0%;
  • Право - на 17,6%;
  • Социальные и поведенческие науки - на 11,6%;
  • Международные отношения - на 6,3%.

Объем госзаказа по образовательным степени "Магистр" на основе ОС бакалавра составляет в 2020 году 45 тыс мест.

"Госзаказ на магистров на основе ОС бакалавра в этом году меньше прошлого, связано с уменьшением объема выпуска бакалавров нужно отдать должное руководству МОН, которое смогло отстоять увеличение таких мест по сравнению с проектно цифрами постановления", - отметил Олег Шаров.

В этом году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 мест соответственно.

В целом, государство выделило средства на подготовку 176,5 тыс специалистов, научных и научно-педагогических кадров в учреждениях высшего образования и научных учреждениях.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине объяснили, как начнется новый учебный год в вузах.

Ранее Минтстерство образования ввело ряд новых правил для вступительной кампании в этом году.

Больше новостей о: Бюджет Минобразования Магистратура Госзаказ Вступительная кампания вступительная кампания-2020 Бакалавр Бакалавриат Магистр

В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда ...
Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список...
Зарегистрироваться на вступление в магистратуру мо...
"АвтоКрАЗ" отрицает обвинения в невыполнении оборо...
Уволен еще один замглавы НБУ Холод
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
Новости
Шторм на Буковине. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1
Штормовой ветер обрушился на Буковину, села остались без электричества, а дома без крыш 16:30
АПК под Киевом сменил собственника. Что ждет комплекс? - СМИ 16:25
С Пашинского сняли электронный браслет 16:22
В зоне ООС Нацгвардия поймала мужчину, который пытался устроить масштабный пожар 16:13
Захват заложников в Луцке: правоохранители провели 30 допросов и назначили ряд экспертиз 16:07
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения, - Ляшко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok