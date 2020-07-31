В 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом

В то время, как в Украине с 1 августа начинается вступительная кампания, в 2020 году в целом по Украине госзаказ по образовательной степени "Бакалавр" составляет 84,6 тыс мест (в том числе по дневной форме - 77,6 тыс), что на 5,9% больше, чем в 2019 году. А по ОС "Магистр" на основе ПЗСО объем госзаказа составляет 6,04 тыс мест (магистры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Украины.

"В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования было соответственно увеличено", - сообщил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Так, сообщается, что государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах, относящихся к сфере управления МОН, увеличено в частности на такие области технического и образовательного профиля, как:

Информационные технологии - на 39,9%;

Механическая инженерия - на 13,3%;

Электрическая инженерия - на 11,6%;

Производство и технологии - на 11,1%;

Гуманитарные науки - на 10,8%;

Химическая и биоинженерия - на 10,0%;

Электроника и телекоммуникации - на 10,0%;

Аграрные науки и продовольствие - на 9,1%;

Математика и статистика - на 8,8%.

Вместе уменьшен объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда ощутимо преобладает потребность. В частности это:

Сфера обслуживания - на 47,4%:

Журналистика - на 30,3%;

Управления и администрирования - на 24,0%;

Право - на 17,6%;

Социальные и поведенческие науки - на 11,6%;

Международные отношения - на 6,3%.

Объем госзаказа по образовательным степени "Магистр" на основе ОС бакалавра составляет в 2020 году 45 тыс мест.

"Госзаказ на магистров на основе ОС бакалавра в этом году меньше прошлого, связано с уменьшением объема выпуска бакалавров нужно отдать должное руководству МОН, которое смогло отстоять увеличение таких мест по сравнению с проектно цифрами постановления", - отметил Олег Шаров.

В этом году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 мест соответственно.

В целом, государство выделило средства на подготовку 176,5 тыс специалистов, научных и научно-педагогических кадров в учреждениях высшего образования и научных учреждениях.

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