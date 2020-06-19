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19 июня 2020, пятница, 17:29 37
Политика 2020-06-19T18:15:04+03:00
Українські Новини
В Антикоррупционном суде обнаружили первый случай коронавируса

В Антикоррупционном суде обнаружили первый случай коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, Высший антикоррупционный суд, ВАКС, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус у чиновников
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay

Высший антикоррупционный суд заявляет о положительном первом тесте на коронавирусную инфекцию у сотрудника ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения. Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировало лицо, у которого подтвержден COVID-19, все определенные работники находятся на самоизоляции", - говорится в нем.

Указано, что угрозы осуществлению правосудия нет, сотрудники во всех помещениях суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима, проводится ежедневное измерение температуры работникам и посетителям.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.

Ранее в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса.

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