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09 августа 2020, воскресенье, 14:27 28
Общество 2020-08-09T14:29:20+03:00
Українські Новини
И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом

И.о. мэра Луцка заболел коронавирусом

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус у чиновников
Григорий Пустовит Фото: facebook.com/Григорий Пустовит
Григорий Пустовит Фото: facebook.com/Григорий Пустовит

В то время, как Луцк и Тернополь вычеркивают из "красной зоны" и переводят в "оранжевую" и "желтую", исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусои. С воскресенья, 2 августа, он находится на самоизоляции.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Пустовит считает, что инфицироваться коронавирусом мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка, которое состоялось 28 июля.

Кроме того, чиновник попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местных властей от усиления карантина.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в красную зону эпидемической опасности", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просит вычеркнуть его из "красной зоны".

"Красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа был установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

"Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь из-за эпидемии коронавируса.

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