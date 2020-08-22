Председатель Тернопольской обладминистрации Труш заболел коронавирусом

В то время, как в Украине выросло количество заболевших COVID-19, также резко увеличилась смертность, председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, только что исследование на COVID-19 показало у меня положительный результат. Все эти месяцы органы государственной власти упорно работали. Потому что область - это живой организм, который требует постоянного управления. Мы продолжали обновлять больницы, готовить их для оказания помощи больным коронавирусом, готовили учебные заведения к новому учебному году. И сейчас все это под угрозой", - написал он.

Труш подчеркнул, что коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика "печальная" (207 новых случаев за сутки).

Председатель администрации указал, что медики, полиция, спасатели были и остаются на передовой борьбы с коронавирусом.

"Я понимал, что постоянно нахожусь в зоне риска, но как председатель области не имел права не помочь, не выслушать, не решить", - добавил Труш.

Председатель обладминистрации сейчас находится на самоизоляции.

Врачи ему назначили курс медикаментозного лечения.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 328 до 102 971, количество умерших от заболевания - на 37 человек до 2 244 по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также 14 регионов попали в "красную" зону.

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