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27 августа 2020, четверг, 08:32 1920
Силовые структуры 2020-08-27T08:45:01+03:00
Українські Новини
Майора медслужбы, сбившего трех курсантов в Киеве, взяли под стражу

Майора медслужбы, сбившего трех курсантов в Киеве, взяли под стражу

Елена Новикова
ДТП, Пьяное вождение, ДТП в Киеве, Майор медслужбы
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному майору медицинской службы, который совершил наезд на курсанток военной медицинской академии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры центального региона Украины.

Так, сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Сотрудник военной медицинской академии, управляя автомобилем TOYOTA PRIUS, двигался по территории одной из воинских частей, которая дислоцируется в Шевченковском районе г. Киева и совершил наезд на трех курсанток вышеуказанной военной медицинской академии. Установлено, что указанное лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле)", - отмечается в сообщении.

Виновник ДТП задержан непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа ГУНП в г.. Киеве.

Как сообщали Українські Новини, волонтер рассказала о состоянии девушек, которых сбил пьяный водитель.

Ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

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