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26 августа 2020, среда, 18:45 15
Общество 2020-08-26T18:45:01+03:00
Українські Новини
Для студентов временно ограничат покупку железнодорожных билетов через онлайн-сервисы

Для студентов временно ограничат покупку железнодорожных билетов через онлайн-сервисы

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, ограничения, Студенческий билет
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как в "Укрзализныце" появилась охрана в поездах, с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября будут действовать временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы. 


Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

"Внимание: временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября", - сказано в нем. 

Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.

В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд. Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днипро в 09:20, отправление из Днипра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.

Тем временем Кабинет Министров назначил нового председателя правления "Укрзализныци". Им стал Владимир Жмак. 

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