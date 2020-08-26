Для студентов временно ограничат покупку железнодорожных билетов через онлайн-сервисы

В то время, как в "Укрзализныце" появилась охрана в поездах, с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября будут действовать временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.



Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.



"Внимание: временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября", - сказано в нем.



Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.



В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.



Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд. Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днипро в 09:20, отправление из Днипра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.



Тем временем Кабинет Министров назначил нового председателя правления "Укрзализныци". Им стал Владимир Жмак.

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