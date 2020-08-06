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06 августа 2020, четверг, 18:33 360
Президент 2020-08-06T18:34:09+03:00
Українські Новини
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски

Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски

Елена Новикова
Донецкая область, Маски, Коронавирус, АТБ, Президент Украины, Бахмут, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, коронавирус в Украине

Президент Владимир Зеленский, который в июне возобновил поездки по регионам, в рамках визита в Донецкую область зашел в супермаркет АТБ в Бахмуте за кофе и сладостями и пообщался с горожанами, похвалив их за ношение масок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей", - написал Зеленский.

Президент отметил, что заехал в первый попавшийся магазин без какой-либо предварительной подготовки и практически все местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. 

"А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу", - добавил он.

Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет. Фото: Telegram/Zelenskiy / OfficialЗеленский в Бахмуте зашел в супермаркет. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

В Бехмуте Зеленский зашел за кофе и сладостями в АТБ. Фото: Telegram/Zelenskiy / OfficialВ Бехмуте Зеленский зашел за кофе и сладостями в АТБ. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Кроме того,  пресс-секретарь Президента Юлия Мендель опубликовала видео визита на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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На Донеччині Президент @zelenskiy_official вирішив купити кави і солодощів. Звичайний продуктовий магазин у Бахмуті. 5-хвилинна зупинка і спілкування з людьми.

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе.

Также дело о недостоверной информации в декларации Владимира Зеленского закрыли из-за иммунитета.

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Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски
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