Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски

Президент Владимир Зеленский, который в июне возобновил поездки по регионам, в рамках визита в Донецкую область зашел в супермаркет АТБ в Бахмуте за кофе и сладостями и пообщался с горожанами, похвалив их за ношение масок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей", - написал Зеленский.

Президент отметил, что заехал в первый попавшийся магазин без какой-либо предварительной подготовки и практически все местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний.

"А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу", - добавил он.

Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

В Бехмуте Зеленский зашел за кофе и сладостями в АТБ. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Кроме того, пресс-секретарь Президента Юлия Мендель опубликовала видео визита на своей странице в Instagram.

Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе.

Также дело о недостоверной информации в декларации Владимира Зеленского закрыли из-за иммунитета.