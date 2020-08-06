Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски

Президент Владимир Зеленский, который в июне возобновил поездки по регионам, в рамках визита в Донецкую область зашел в супермаркет АТБ в Бахмуте за кофе и сладостями и пообщался с горожанами, похвалив их за ношение масок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей", - написал Зеленский. Президент отметил, что заехал в первый попавшийся магазин без какой-либо предварительной подготовки и практически все местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. "А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу", - добавил он. Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет. Фото: Telegram\/Zelenskiy \/ Official В Бехмуте Зеленский зашел за кофе и сладостями в АТБ. Фото: Telegram\/Zelenskiy \/ Official Кроме того, пресс-секретарь Президента Юлия Мендель опубликовала видео визита на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram На Донеччині Президент @zelenskiy_official вирішив купити кави і солодощів. Звичайний продуктовий магазин у Бахмуті. 5-хвилинна зупинка і спілкування з людьми. Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 6 Авг 2020 в 5:21 PDT Как сообщали Українські Новини, ранее Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию "вагнеровцев", воевавших на Донбассе. Также дело о недостоверной информации в декларации Владимира Зеленского закрыли из-за иммунитета.