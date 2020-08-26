Из-за аномальный жары и ливней Днепр зацвел: на каких пляжах Киева нельзя купаться

Перед длинными выходными украинцам не советовали купаться на почти тридцати пляжах, а сейчас на муниципальных пляжах Киева также купаться запрещено или не рекомендуется. Красные и желтые флаги в зонах отдыха возле воды обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды. Об этом сообщает КП "Плесо". По состоянию на 25 августа статусы муниципальных пляжей Киева: Желтый флаг (купаться не рекомендуется) на пляжах "Венеция" и "Золотой". Красные флаги (не купаться) на пляжах: - "Веселка" - "Детский" - "Молодежный" - "Предместная Слободка" - "Райдуга" - "Тельбин" - "Центральный" - "Чорторий" - "Троещина" - "Галерный" - "Вербный" - "Пуща-Водица" Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды. Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.