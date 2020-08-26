Из-за аномальный жары и ливней Днепр зацвел: на каких пляжах Киева нельзя купаться

Перед длинными выходными украинцам не советовали купаться на почти тридцати пляжах, а сейчас на муниципальных пляжах Киева также купаться запрещено или не рекомендуется. Красные и желтые флаги в зонах отдыха возле воды обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды. Об этом сообщает КП "Плесо".

По состоянию на 25 августа статусы муниципальных пляжей Киева:

Желтый флаг (купаться не рекомендуется) на пляжах "Венеция" и "Золотой".

Красные флаги (не купаться) на пляжах:

- "Веселка"

- "Детский"

- "Молодежный"

- "Предместная Слободка"

- "Райдуга"

- "Тельбин"

- "Центральный"

- "Чорторий"

- "Троещина"

- "Галерный"

- "Вербный"

- "Пуща-Водица"

Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку.

Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.

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