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05 августа 2020, среда, 18:16 20
Общество 2020-08-05T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться

В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться

Елена Новикова
Пляж, Кишечная палочка, госпотребслужба, киевские пляжи, Кишечная палочка в воде, Пляжи Киева
На 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку. Фото: ChangeUA
На 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку. Фото: ChangeUA

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о загрязнении воды кишечной палочкой на 11 пляжах Киева, которые официльно открылись с 15 июня .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы по результатам исследования госучреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения", передают Українськi Новини.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в нем.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Киева:

  • "Венеция",
  • "Радуга",
  • "Детский",
  • "Золотой",
  • "Молодежный",
  • "Предместная Слободка",
  • "Веселка",
  • "Тельбин",
  • "Центральный",
  • "Водоворот",
  • "Вербный.

Согласно сообщению, до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания.

"Кроме того, были зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный"... Водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена ​​биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга"", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля коммунальное предприятие "Плесо" объяснило появление кишечной палочки в местах массового отдыха жителей Киева на водных объектах столицы сильными дождями и спрогнозировало возвращение показателей воды к нормативным через 3-4 дня.

Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.

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