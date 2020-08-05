В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о загрязнении воды кишечной палочкой на 11 пляжах Киева, которые официльно открылись с 15 июня .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы по результатам исследования госучреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения", передают Українськi Новини.

"Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в нем.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Киева:

"Венеция",

"Радуга",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предместная Слободка",

"Веселка",

"Тельбин",

"Центральный",

"Водоворот",

"Вербный.

Согласно сообщению, до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания.

"Кроме того, были зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный"... Водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена ​​биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга"", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля коммунальное предприятие "Плесо" объяснило появление кишечной палочки в местах массового отдыха жителей Киева на водных объектах столицы сильными дождями и спрогнозировало возвращение показателей воды к нормативным через 3-4 дня.

Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.