В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о загрязнении воды кишечной палочкой на 11 пляжах Киева, которые официльно открылись с 15 июня . Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы по результатам исследования госучреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения", передают Українськi Новини. "Исследованные пробы воды открытых водоемов, отобранные 3 августа, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", - говорится в нем. В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах Киева: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Веселка", "Тельбин", "Центральный", "Водоворот", "Вербный. Согласно сообщению, до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха - без купания. "Кроме того, были зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный"... Водородный показатель - пляжи "Радуга", "Галерный" и "Вербный", а также выявлена биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляж "Радуга"", - отмечается в сообщении. Как сообщали Українськi Новини, 10 июля коммунальное предприятие "Плесо" объяснило появление кишечной палочки в местах массового отдыха жителей Киева на водных объектах столицы сильными дождями и спрогнозировало возвращение показателей воды к нормативным через 3-4 дня. Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.