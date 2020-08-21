Перед длинными выходными украинцам запретили купаться на почти тридцати пляжах

Специалисты не рекомендуют купаться на 28 пляжей в нескольких областях. В "черный список" вошли почти все пляжи столицы, но одними ими перечень не ограничивается. Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья Украины в Facebook. Из всего множества пляжей в стране специалисты наблюдают за качеством воды на 88 пляжах: 54 морских и 34 речных. Список пляжей с отклонениями показателей качества воды: Донецкая область Мариуполь - городской пляж в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино Запорожская область Запорожье - пляж "Правый берег" Энергодар - городской пляж "Солнечный" Николаев - городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" Одесса - пляжи 13 и 16 станции Большого Фонтана, "Отрада" Херсонская область - пляж Геническа Киев - пляжи "Золотой", "Центральный", "Предместная слободка", "Детский", "Молодежный", "Венеция", "Веселка", "Галерный", "Черторой", "Троещина", "Тельбин", "Радуга", "Вербный", "Пуща-Водица". На всех вышеуказанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования. Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.