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21 августа 2020, пятница, 17:21 12
Общество 2020-08-21T17:22:50+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными украинцам запретили купаться на почти тридцати пляжах

Перед длинными выходными украинцам запретили купаться на почти тридцати пляжах

Кира Молчанова
Киев, Пляж, Пляжи, ЦОЗ, Пляжи Киева
Труханов остров. Фото: Валерия Назаренко
Труханов остров. Фото: Валерия Назаренко

Специалисты не рекомендуют купаться на 28 пляжей в нескольких областях. В "черный список" вошли почти все пляжи столицы, но одними ими перечень не ограничивается.

Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Из всего множества пляжей в стране специалисты наблюдают за качеством воды на 88 пляжах: 54 морских и 34 речных.

Список пляжей с отклонениями показателей качества воды:

Донецкая область

  • Мариуполь - городской пляж в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района
  • пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино

Запорожская область

  • Запорожье - пляж "Правый берег"
  • Энергодар - городской пляж "Солнечный"

Николаев - городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой"

Одесса - пляжи 13 и 16 станции Большого Фонтана, "Отрада"

Херсонская область - пляж Геническа

Киев -

  • пляжи "Золотой",
  • "Центральный",
  • "Предместная слободка",
  • "Детский",
  • "Молодежный",
  • "Венеция",
  • "Веселка",
  • "Галерный",
  • "Черторой",
  • "Троещина",
  • "Тельбин",
  • "Радуга",
  • "Вербный",
  • "Пуща-Водица".

На всех вышеуказанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования.

Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку.

Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.

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