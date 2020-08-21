Перед длинными выходными украинцам запретили купаться на почти тридцати пляжах

Специалисты не рекомендуют купаться на 28 пляжей в нескольких областях. В "черный список" вошли почти все пляжи столицы, но одними ими перечень не ограничивается.

Об этом говорится в сообщении Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Из всего множества пляжей в стране специалисты наблюдают за качеством воды на 88 пляжах: 54 морских и 34 речных.

Список пляжей с отклонениями показателей качества воды:

Донецкая область

Мариуполь - городской пляж в районе гостиницы "Турист", пляж "Левобережный", пляжи Приморского района

пляжи поселков Ялта, Юрьевка и Мелекино

Запорожская область

Запорожье - пляж "Правый берег"

Энергодар - городской пляж "Солнечный"

Николаев - городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой"

Одесса - пляжи 13 и 16 станции Большого Фонтана, "Отрада"

Херсонская область - пляж Геническа

Киев -

пляжи "Золотой",

"Центральный",

"Предместная слободка",

"Детский",

"Молодежный",

"Венеция",

"Веселка",

"Галерный",

"Черторой",

"Троещина",

"Тельбин",

"Радуга",

"Вербный",

"Пуща-Водица".

На всех вышеуказанных пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды взяты на повторные исследования.

Как сообщали Українськi Новини, в начале августа в Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку.

Ранее на 11 киевских пляжей уже закрывали из-за кишечной палочки.

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