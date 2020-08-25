Зеленский надеется на окончание войны на Донбассе до конца года

Проведение второй встречи "нормандской четверки" будет означать, что есть высокие шансы закончить войну на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Он отметил, что договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.



"Сколько еще времени нужно? Я не знаю. Я думаю, что вторая встреча в нормандском формате означает, что есть высокие шансы на окончание войны", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, когда, по его мнению, удастся закончить войну, президент ответил: "Как можно скорее. Я хочу верить, что это будет в этом году. Я действительно хочу в это верить, и я действительно верю, я верю. Если бы это зависело только от меня...".

При этом он убежден, что никто быстрее чем он не сможет закончить войну.

"Если он (переговорный формат, - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, встреча советников "нормандской четверки" отменена.



Кроме того, с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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