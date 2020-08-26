Два бойца подорвались на мине, сброшенной боевиками с беспилотника

После того, как двое военных получили ранения из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне ООС во вторник, боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата противопехотную мину, вследствие чего 2 военнослужащих операции Объединенных сил (ООС) получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передают Українськi Новини.

Состояние здоровья военных удовлетворительное.

Противопехоная мина была сброшена дистанционным способом.

Украинские военные назвали данный факт провокацией.

Как сообщали Українськi Новини, украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 25 августа.

Ранее, 24 августа взрыв произошел в общежитии учебного военного центра в Черниговской области, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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