Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС на День Независимости

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 24 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушения со стороны противника не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сказано в нем. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин считает, что постановление Рады о местных выборах противоречит "минским договоренностям". Тем временем Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ.