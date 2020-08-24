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24 августа 2020, понедельник, 21:02 170
Политика 2020-08-24T21:42:10+03:00
Українські Новини
Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС на День Независимости

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС на День Независимости

Ольга Фандорина
Донбасс, война на Донбассе, ООС, обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушения со стороны противника не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сказано в нем.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как сообщали Українськi Новини, президент России Владимир Путин считает, что постановление Рады о местных выборах противоречит "минским договоренностям".

Тем временем Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ. 

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