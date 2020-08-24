Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС на День Независимости

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушения со стороны противника не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдается тишина", - сказано в нем.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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