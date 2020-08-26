Два бійці підірвалися на міні, скинутій бойовиками з безпілотника

після того, як двоє військових зазнали поранення через підрив на вибуховий пристрій в зоні ООС . У вівторок, 25 серпня, бойовики скинули з безпілотного літального апарату протипіхотну міну, внаслідок чого 2 військовослужбовців операції Об'єднаних сил (ООС) зазанли осколкові поранення і були госпіталізовані

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

Стан здоров'я військових задовільний.

Протівопехоная міна була скинута дистанційним способом.

Українські військові назвали цей факт провокацією.

Як повідомляли Українськi Новини, український військовослужбовець загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 25 серпня.

В пресслужбі штабу ООС повідомили, що бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 25 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

За інформацією штабу ООС, 24 серпня бойовики також 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат немає.

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