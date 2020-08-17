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17 августа 2020, понедельник, 14:08 358
Недвижимость 2020-08-17T15:15:03+03:00
Українські Новини
Приватизацию гостиницы "Днепр" хотят оспорить в Окружном админсуде Киева

Приватизацию гостиницы "Днепр" хотят оспорить в Окружном админсуде Киева

Оксана Соболь
Приватизация, Фонд государственного имущества, Окружной административный суд Киева, Приватизация государственного имущества, Гостиница Днепр
Гостиница
Гостиница "Днепр" в Киеве. Фото: dniprohotel.ua

Пока новые собственники планируют сделать в гостинице "Днепр" в Киеве киберспортивный отель, Окружной административный суд Киева получил иск о признании незаконным результата аукциона по приватизации гостиницы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 № 1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель "Днепр", - сказано в нем.

Кроме того, в суд поступило заявление об обеспечении данного иска, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить ФГИ совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

Истица считает, что приказ об утверждении результатов аукциона был принят фондом с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

На данный момент судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля Фонд госимущества продал гостиницу "Днепр" ранее неизвестной компании "Смартленд" за 1,1 млрд гривен.

По данным СМИ, основателем компании был профессиональный игрок в покер.

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