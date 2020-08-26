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26 августа 2020, среда, 14:22 892
Экономика мира 2020-08-26T14:30:01+03:00
Українські Новини
Состояние богатейшего человека в мире впервые превысило 200 млрд долларов, – Forbes

Состояние богатейшего человека в мире впервые превысило 200 млрд долларов, – Forbes

Александр Савич
Forbes, Amazon, Рейтинг миллиардеров, Джефф Безос
Джефф Безос. Фото: forbes.kz
Джефф Безос. Фото: forbes.kz

Директор Louis Vuitton Бернар Арно, который в январе стал самым богатым человеком по версии Forbes, и чье состояние оценивается в 117 млрд долларов, уступил первое место основателю и главе компании Amazon Джеффу Безосу. Об этом сообщает Forbes.

Джефф Безос стал первым человеком в рейтинге журнала, чье состояние превысило отметку в 200 млрд долларов. Это случилось во вторник, 25 августа, в ходе торгов.

Однако, закрепиться на этой отметке ему не удалось – сегодня его состояние оценивается в 199,7 млрд долларов.

Безос владеет 11% акций Amazon. Сообщается, что с начала пандемии коронавируса, которая привела к увеличению спроса на онлайн-покупки и доставку товаров, акции компании подорожали на 55%.

Таким образом, менее чем за год состояние Безоса выросло на 85 млрд долларов.

Как сообщали Українські новини, в мае Forbes составил рейтинг сотни богатейших украинцев.

Также Forbes назвал Криштиану Роналду первым футболистом-миллиардером.

Кроме того, "Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен.

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