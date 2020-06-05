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05 июня 2020, пятница, 21:46 66
Спорт 2020-06-05T22:30:02+03:00
Українські Новини
Forbes назвал Криштиану Роналду первым футболистом-миллиардером

Forbes назвал Криштиану Роналду первым футболистом-миллиардером

Валерия Драгомирова
Forbes, Миллиардер, Криштиану Роналду
Роналду и кубок Лиги чемпионов. Фото: Facebook.com/ChampionsLeague
Роналду и кубок Лиги чемпионов. Фото: Facebook.com/ChampionsLeague

Выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. Об этом написал журнал Forbes, передает DW

По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов.

Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров. По нынешнему контракту с "Ювентусом" Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов.

Криштиану Роналду – третий миллиардер среди спортсменов. Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба - американцы.

Криштиану Роналду, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", становился чемпионом в четырех странах и пять раз - обладателем "Золотого мяча". Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов: один раз - в составе "Манчестер Юнайтед" и еще четыре - вместе с мадридским "Реалом". 

Как сообщали Українські Новини, Криштиану Роналду стал первым футболистом, победившим в 5 финалах Лиги чемпионов.

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