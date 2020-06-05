Forbes назвал Криштиану Роналду первым футболистом-миллиардером

Выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. Об этом написал журнал Forbes, передает DW.

По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов.



Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров. По нынешнему контракту с "Ювентусом" Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов.



Криштиану Роналду – третий миллиардер среди спортсменов. Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба - американцы.

Криштиану Роналду, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", становился чемпионом в четырех странах и пять раз - обладателем "Золотого мяча". Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов: один раз - в составе "Манчестер Юнайтед" и еще четыре - вместе с мадридским "Реалом".



Как сообщали Українські Новини, Криштиану Роналду стал первым футболистом, победившим в 5 финалах Лиги чемпионов.