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26 июня 2020, пятница, 17:19 390
Экономика 2020-06-26T17:35:42+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен

"Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен

Григорий Яковенко
Forbes, Закупки, Укроборонпром, Forbes Украина
"Укроборонпром". Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" закупил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, "Укроборонпром" договорился с ООО "Уяви!" о закупке 500 выпусков журнала Forbes за июнь 2020 года.

Срок поставки товаров с 25 июня по 2 августа.

ООО "Уяви!" занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также организацией конференций и торговых выставок, изданием книг и газет.

10% акций компании принадлежит Владимиру Федорину; 90% акций – швейцарской компании "МиМиЕр Трейд С.А.".

Как сообщали Українські Новини, Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем задекларировал 1,1 млн гривен дохода в 2019.

Ранее сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве. Крупнейшими должниками являются ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение" с суммарной задолженностью по выплате зарплат в размере 90,9 млн гривен.

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