Порошенко в ТОП-3: Forbes составил рейтинг сотни богатейших украинцев

В то время, как директор Louis Vuitton стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны. Совокупное состояние ста богатейших украинцев в 2020 году составляет 31,4 млрд долларов. Среди ТОП-100 есть восемь долларовых миллиардеров.

Об этом свидетельствую данные рейтинга, который украинский Forbes публикует впервые с 2016 года.

На первом месте оказался предприниматель Ринат Ахметов, его состояние журнал оценил в $2,8 млрд. Составители рейтинга отмечают, что по сравнению с 2013 годом оно сократилось почти в шесть раз.

Вторую строку занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием $1,4 млрд. Замыкает тройку бывший президент Украины Петр Порошенко ($1,4 млрд).

Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году украинский Forbes поместил его на шестое место с состоянием $1,3 млрд. В 2015 году американская версия журнала перестала считать Порошенко долларовым миллиардером, а украинская оценила его состояние в $750 млн.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр". Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд. Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского F 89 Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Также в рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30) и Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в "Москва-Сити" сразу два небоскреба — "Евразию" и "Империю".

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Тем временем, в Украине последний выпуск журнала был выпущен в 2017 году, а редакция журнала уволилась в полном составе. Причиной стало давление со стороны новых владельцев UMH, который в 2013 году у Бориса Ложкина выкупил ныне беглый олигарх Сергей Курченко.