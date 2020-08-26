Ермак прогнозирует встречу советников лидеров стран "нормандского формата" до 10 сентября

В то время, как в России заявили, что не знают о встрече нормандского формата в сентябре, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прогнозирует встречу внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) до 10 сентября.

Об этом он сообщил журналистам в ходе поездки с Президентом Владимиром Зеленским в Днепропетровскую область, передают Українськi Новини.

"Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал он.

Ранее встреча советников лидеров стран "нормандского формата" была запланирована на 28 августа, однако 25 августа Офис Президента сообщил, что встреча переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускают встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата" в сентябре, ей должна предшествовать встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

Пресс-служба Зеленского также сообщила, что Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров стран "нормандского формата" должен состояться в конце сентября.

Также в СМИ отметили, что встреча советников "нормандской четверки" отменена.

А 9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

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