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26 августа 2020, среда, 12:50 373
Внешняя политика 2020-08-26T13:45:01+03:00
Українські Новини
Ермак прогнозирует встречу советников лидеров стран "нормандского формата" до 10 сентября

Ермак прогнозирует встречу советников лидеров стран "нормандского формата" до 10 сентября

Анна Рудык
нормандский формат, нормандская четверка, Андрей Ермак, Нормандская встреча
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

В то время, как в России заявили, что не знают о встрече нормандского формата в сентябре, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прогнозирует встречу внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) до 10 сентября.

Об этом он сообщил журналистам в ходе поездки с Президентом Владимиром Зеленским в Днепропетровскую область, передают Українськi Новини.

"Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал он.

Ранее встреча советников лидеров стран "нормандского формата" была запланирована на 28 августа, однако 25 августа Офис Президента сообщил, что встреча переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускают встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата" в сентябре, ей должна предшествовать встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

Пресс-служба Зеленского также сообщила, что Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров стран "нормандского формата" должен состояться в конце сентября.

Также в СМИ отметили, что встреча советников "нормандской четверки" отменена.

А 9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

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