В России заявили, что не знают о встрече нормандского формата в сентябре

Российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в сентябре.

Об этом сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в комментарии изданию "РИА.Новости", передают Українськi Новини.

"Нам об этом неизвестно", - сказала она, комментируя слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Захарова отметила, что в ходе переговоров Мааса в Москве ему была подтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускают встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата" в сентябре.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля политсоветники лидеров стран "нормандского формата" провели встречу в (Берлине) Германия.

9 июля политсоветник Президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

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