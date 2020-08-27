Зарплату Холодницкого в июле урезали почти на 30 тысяч

Заработная плата бывшего заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который 21 августа написал рапорт об отставке, за июль составила 47 230 гривен.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премий, а также отпускных за июль и август.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

С учетом ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, зарплата Холодницкого составила 47,2 тыс гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 21 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Тем временем, Назар Холодницкий в июне получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае.

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