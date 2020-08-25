Сегодня киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины. Где смотреть матч

В рамках розыгрыша Суперкубка Украины команды сыграют в 13-ый раз. В 7 предыдущих побеждала киевская команда, а в 5 – донецкая.

При чем 5 раз матчи заканчивались с ничейным счетом и победителя приходилось определять через серию послематчевых пенальти. 3 раза лучшими в серии были динамовцы, 2 раза – горняки.

Футбольные эксперты отмечают, что решающим в сегодняшней встрече может стать тот фактор, что у донецкой команды не было существенного отпуска и перерыва между сезонами, в то время как киевляне успели немного отдохнуть и провести сборы.

Также накала и без того захватывающему противостоянию добавляет тот факт, что этот матч для нового тренера "Динамо", Мирча Луческу, станет первым матчем против его бывшего клуба в качестве главного тренера киевлян.

Впервые в истории матч Суперкубка Украины состоится в Киеве, на НСК "Олимпийский". Арбитр встречи Виталий Романов (Днепр).

Начало в 21:00. Прямая трансляция на телеканале "Украина".

Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021.

Также донецкий "Шахтер" потерпел крупнейшее поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА, проиграв миланскому “Интеру” 5:0

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