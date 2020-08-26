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26 августа 2020, среда, 10:24 389
Общество 2020-08-26T10:24:40+03:00
Українські Новини
В Германии накрыли нелегальную табачную фабрику. Среди задержанных есть украинцы

В Германии накрыли нелегальную табачную фабрику. Среди задержанных есть украинцы

Надежда Комендантова
Германия, Заробитчане, нелегальное трудоустройство, заробитчане в Германии
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

В то время, как заробитчане не хотят возвращаться и стремятся перевезти в Польшу хотя бы одного родственника, в Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия возле города Клеве полиция обнаружила подпольную табачную фабрику.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили 25 августа представители таможенной службы.

На месте задержали 12 человек - выходцев из Украины и Польши. Во время следственных действий изъято 11000000 сигарет, шесть тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет.

Фабрика еженедельно производила до 10 млн сигарет, которые затем продавали в Британии. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около 3 млн евро.

Таможенники сообщают, что фабрика была очень профессионально оборудована. Техника и упаковки происходят из Британии. Зал был специально изолирован, чтобы шум и запах табака не проникали наружу. Электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении находится большое производство.

По заключению следователей, фабрика была построена еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось. Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 млн евро.

Как сообщали Українські Новини, в чешском городе Добржиш под стенами завода Bobcat шесть дней голодал закарпатец Ярослав Чепа в знак протеста за невыплату украинцам заработанных денег. 

Тем временем, МВД Эстонии намерено наказать украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции.

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