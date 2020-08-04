МВД Эстонии намерено наказать украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции

Глава МВД Эстонии Март Хельме заявил о том, что украинские заробитчане, прибывшие на территорию государства для сезонных работ, нарушили правила самоизоляции, и должны быть наказаны вместе со своими работодателями по всей строгости закона. Об этом сообщает ERR.

Как передает ведомство, по прибытии основным правилом въезда украинцев в Эстонию было организация самоизоляции их работодателем. Но в ходе проверки выяснилось, что условия были нарушены 46 раз.

Среди них были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

"Это безответственное поведение, поскольку оно может нанести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем снова вводить ограничения. Covid-19 снова поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует привлечь к ответственности", – заявил министр внутренних дел Март Хельме.

В отношении прибывших в Эстонию иностранцев Департамент полиции и пограничной охраны за нарушение правил самоизоляции может применить различные санкции.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 тысяч евро или возбудить уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - подчеркнул Хельме.

Есть сферы влияния и у Департамента здоровья, который может назначить жителям Эстонии и прибывшим в Эстонию иностранцам штраф до 9600 евро и открыть дело о проступке за нарушение правил карантина.

"Жду, что Департамент здоровья в этом случае будет действовать жестко", - отметил министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам.