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26 августа 2020, среда, 09:32 584
Европа 2020-08-26T10:15:02+03:00
Українські Новини
В Европе фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом

В Европе фиксируют случаи повторного заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Нидерландах, Повторное заражение, Коронавирус в Бельгии
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Вирусологи а Бельгии и Нидерландах выявили пациентов с повторным заражением коронавирусом, в то время, как Минздрав дал рекомендации, что делать при первых симптомах COVID-19. Они предупреждают, что иммунитет от инфекции, вероятно, сохраняется всего на пару месяцев. Об этом сообщает DW.

О вторичной инфекции в Нидерландах, где заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом, рассказала в эфире радио NOS вирусолог Марион Копманс, консультирующая правительство этой страны. Исследование генома вируса показало, что это именно повторное заражение, а не последствия первого инфицирования, указала она.

"Мы знаем по другим респираторным инфекциям, что невозможно выработать к ним иммунитет на всю жизнь. И не стоит ожидать иного в случае с COVID-19", - сказал Копманс.

Пациент в Бельгии заразился коронавирусом во второй раз уже через три месяца после выздоровления, сообщил вирусолог Марк ван Ранст в интервью телеканалу VTM. Во втором штамме вируса были установлены 11 мутаций.

"Это плохая новость", - подчеркнул он, добавив, что надеялся на более длительный иммунитет, нежели всего пару месяцев.

Как сообщали Українські Новини, 25 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 670 до 110 085, количество умерших от заболевания - на 36 человек до 2 354.

Ранее Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

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