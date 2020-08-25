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25 августа 2020, вторник, 16:37 2895 Инфографика
Медицина 2020-08-25T16:37:38+03:00
Українські Новини
Минздрав дал рекомендации, что делать при первых симптомах коронавируса

Минздрав дал рекомендации, что делать при первых симптомах коронавируса

Надежда Комендантова
Минздрав, Коронавирус, Симптомы коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В то время, как карантин в Украине хотят продлить до ноября, Минздраве выпустили несколько рекомендаций о том, что нужно делать, когда появились симптомы коронавируса.

Об этом сказано в сообщении ведомства на Telegam-канале Коронавірус_Інфо.

В частности, подчервивается, что придерживаться простых и четких правил в условиях новой реальности чрезвычайно важно, особенно при появлении первых симптомов COVID-19.

"Чтобы не подвергать окружающих опасности, не надо самим ехать в медучреждение для проведения теста. Оставайтесь дома и позвоните семейному врачу", - сказано в сообщении.

Подробнее о правилах поведения при симптомах коронавирусной болезни сообщается в инфографике:

  • обратиться к семейному врачу;
  • позвонить на номер 103 в случае ухудшение самочувствия;
  • предупредить все контактые лица о необходимости тестирования.

Алгоритм действий при симптомах коронавируса. Алгоритм действий при симптомах коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа количество новых случаев COVID-19 после 3-дневного снижения сократилось на 7,8% до 1 658, новых летальных - увеличилось на 13,6% до 25 человек.

Тем временем, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

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