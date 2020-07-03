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  • Советник по внешней политике Байдена назвал "пленки Деркача" дезинформацией
03 июля 2020, пятница, 11:29 509
Политика 2020-07-03T11:29:56+03:00
Українські Новини
Советник по внешней политике Байдена назвал "пленки Деркача" дезинформацией

Советник по внешней политике Байдена назвал "пленки Деркача" дезинформацией

Анна Рудык
Пленки, Деркач, Байден, Дональд Трамп
Джозеф Байден
Джозеф Байден

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена впервые прокомментировала обнародованные народным депутатом Украины Андреем Деркачем пленок разговоров с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом пишет Washington Post.

В частности, советник по внешней политике Джо Байдена, а ранее высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер назвал опубликованные в Украине фрагменты записей "дезинформационной операцией в стиле КГБ, связанной с пророссийскими силами в Украине, главная цель которой – создать обманчивый шум в американской предвыборной гонке в интересах Кремля, олигархов, которые за этим стоят, и в интересах кампании Трампа". В штабе Байдена считают, что данные плёнки это прямое вмешательство в выборы президента США в виде поддержки одной из сторон, что влечет за собой ответственность и преследование лиц со стороны американского правосудия. Прежде всего речь идет о принятом год назад – 4 июня 2019 года законе США – "О сдерживании иностранного вмешательства в выборы" (DETER), который получил единогласную поддержку всех политических сил сената США. Документ предполагает санкции для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.

"Это касается не только Деркача, но и бывшего украинского прокурора Константина Кулика, бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, украинского газового магната и бывшего депутата Александра Онищенко, каждый из которых общался с Джулиани или его представителями. Некоторые из них пообещали, что в этом году последуют новые утечки информации в пользу предвыборной кампании Трампа", – говорится в материале Washington Post.

Собственно сам Трамп и его штаб пока не просто не используют опубликованную в Украине информацию, но и не комментируют ее в СМИ.

Напомним, что 19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июня он опубликовал новые "пленки Порошенко-Байдена" и схемы коррупции. Но на пресс-конференции, чтобы усилить информационный эффект, Деркач заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Тогда как за 2 дня до этого НАБУ и САП указали на сумму 6 млн. "Расхождение данных и манипуляции с информацией не позволяют считать озвученную информацию как достоверную", – говорит источник в штабе Байдена.

Полный перевод статьи Washington Post на русском языке можно прочитать здесь.

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