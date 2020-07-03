Советник по внешней политике Байдена назвал "пленки Деркача" дезинформацией

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена впервые прокомментировала обнародованные народным депутатом Украины Андреем Деркачем пленок разговоров с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом пишет Washington Post.

В частности, советник по внешней политике Джо Байдена, а ранее высокопоставленный чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер назвал опубликованные в Украине фрагменты записей "дезинформационной операцией в стиле КГБ, связанной с пророссийскими силами в Украине, главная цель которой – создать обманчивый шум в американской предвыборной гонке в интересах Кремля, олигархов, которые за этим стоят, и в интересах кампании Трампа". В штабе Байдена считают, что данные плёнки это прямое вмешательство в выборы президента США в виде поддержки одной из сторон, что влечет за собой ответственность и преследование лиц со стороны американского правосудия. Прежде всего речь идет о принятом год назад – 4 июня 2019 года законе США – "О сдерживании иностранного вмешательства в выборы" (DETER), который получил единогласную поддержку всех политических сил сената США. Документ предполагает санкции для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США.

"Это касается не только Деркача, но и бывшего украинского прокурора Константина Кулика, бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, украинского газового магната и бывшего депутата Александра Онищенко, каждый из которых общался с Джулиани или его представителями. Некоторые из них пообещали, что в этом году последуют новые утечки информации в пользу предвыборной кампании Трампа", – говорится в материале Washington Post.

Собственно сам Трамп и его штаб пока не просто не используют опубликованную в Украине информацию, но и не комментируют ее в СМИ.

Напомним, что 19 мая Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июня он опубликовал новые "пленки Порошенко-Байдена" и схемы коррупции. Но на пресс-конференции, чтобы усилить информационный эффект, Деркач заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Тогда как за 2 дня до этого НАБУ и САП указали на сумму 6 млн. "Расхождение данных и манипуляции с информацией не позволяют считать озвученную информацию как достоверную", – говорит источник в штабе Байдена.

Полный перевод статьи Washington Post на русском языке можно прочитать здесь.