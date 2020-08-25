Экоактивистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, которую ранее номинировали на Нобелевскую премию мира, объявила, что возвращается в школу.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.



"Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!", - написала Тунберг.



Она опубликовала свою фотографию с рюкзаком рядом с велосипедом.

Грета Тунберг. Фото: Twitter/@GretaThunberg

Как пишет "Европейская правда", юная экоактивистка из Швеции в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно.

Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.



Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг.



А жена Барака Обамы Мишель подсказала юной активистке Грете Тунберг, как реагировать на критику.

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