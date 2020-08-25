Экоактивистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, которую ранее номинировали на Нобелевскую премию мира, объявила, что возвращается в школу. Об этом она написала на своей странице в Twitter. "Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!", - написала Тунберг.Она опубликовала свою фотографию с рюкзаком рядом с велосипедом. Грета Тунберг. Фото: Twitter\/@GretaThunberg Как пишет "Европейская правда", юная экоактивистка из Швеции в июне прошлого года решила сделать перерыв в учебе ради деятельности в защиту климата, призывая мировых лидеров делать больше, чтобы противостоять его изменениям. С тех пор Тунберг проходила обучение дистанционно. Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг.А жена Барака Обамы Мишель подсказала юной активистке Грете Тунберг, как реагировать на критику.