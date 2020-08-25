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  • Екоактивістка Грета Тунберг повертається в школу після річної перерви
25 серпня 2020, вівторок, 22:45 4
Життя 2020-08-26T00:00:02+03:00
Українські Новини
Екоактивістка Грета Тунберг повертається в школу після річної перерви

Екоактивістка Грета Тунберг повертається в школу після річної перерви

Валерия Драгомирова
Клімат, Грета Тунберг, Екоактивісти
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

17-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг, яку раніше номінували на Нобелівську премію миру, оголосила, що повертається в школу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Моя академічна відпустка закінчилася, так здорово знову повернутися в школу!", -написала Тунберг.

Вона опублікувала свою фотографію з рюкзаком поруч із велосипедом.

Грета Тунберг. Фото: Twitter/@GretaThunbergГрета Тунберг. Фото: Twitter/@GretaThunberg

Як пише "Європейська правда", юна екоактивістка зі Швеції в червні минулого року вирішила зробити перерву в навчанні заради діяльності на захист клімату, закликаючи світових лідерів робити більше, щоб протистояти його зміні.

Відтоді Тунберг проходила навчання дистанційно.Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала по Північній Америці на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг. А дружина Барака Обами Мішель підказала юній активістці Грете Тунберг, як реагувати на критику.

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