Екоактивістка Грета Тунберг повертається в школу після річної перерви

17-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг, яку раніше номінували на Нобелівську премію миру, оголосила, що повертається в школу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Моя академічна відпустка закінчилася, так здорово знову повернутися в школу!", -написала Тунберг.

Вона опублікувала свою фотографію з рюкзаком поруч із велосипедом.

Грета Тунберг. Фото: Twitter/@GretaThunberg

Як пише "Європейська правда", юна екоактивістка зі Швеції в червні минулого року вирішила зробити перерву в навчанні заради діяльності на захист клімату, закликаючи світових лідерів робити більше, щоб протистояти його зміні.

Відтоді Тунберг проходила навчання дистанційно.Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала по Північній Америці на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг. А дружина Барака Обами Мішель підказала юній активістці Грете Тунберг, як реагувати на критику.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини