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  • Мишель Обама посоветовала Грете Тунберг игнорировать критику Трампа
14 декабря 2019, суббота, 00:58 58
Жизнь 2019-12-14T01:23:35+02:00
Українські Новини
Мишель Обама посоветовала Грете Тунберг игнорировать критику Трампа

Мишель Обама посоветовала Грете Тунберг игнорировать критику Трампа

Валерия Назаренко
Мишель Обама, Трамп Дональд, Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама подсказала юной активистке Грете Тунберг, как реагировать на критику. Совет появился в ее Twitter после сообщения президента США Дональда Трампа, чтобы Грета научилась справляться с гневом. По мнению жены Обамы, Грета должна не отвечать на критику, а игнорировать ее.

"Не позволяйте никому приглушить ваш мир. Вы можете многое дать всем нам, как и девочки-подростки, которых я встретила во Вьетнаме и других странах. Вы столько всего можете нам предложить. Не обращайте внимание на тех, кто сомневается и знайте, что миллионы людей поддерживают Вас", - написала бывшая первая леди США.

11 декабря 16-летняя шведская школьница Тунберг стала "Человеком года" по версии журнала TIME. Ее фото на на фоне Атлантического океана в Лиссабоне появилось на обложке декабрьского номера.

12 декабря Трамп обратился к Грете в Twitter, ретвитнув соответствующую новость TIME.

"Так смехотворно. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься", - написал президент.

Как сообщали Українські Новини, Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг за выступление с жестким заявлением против мировых политиков. 

Ранее Путин назвал активистку Грету Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой". 

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