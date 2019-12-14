Мишель Обама посоветовала Грете Тунберг игнорировать критику Трампа

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама подсказала юной активистке Грете Тунберг, как реагировать на критику. Совет появился в ее Twitter после сообщения президента США Дональда Трампа, чтобы Грета научилась справляться с гневом. По мнению жены Обамы, Грета должна не отвечать на критику, а игнорировать ее.

"Не позволяйте никому приглушить ваш мир. Вы можете многое дать всем нам, как и девочки-подростки, которых я встретила во Вьетнаме и других странах. Вы столько всего можете нам предложить. Не обращайте внимание на тех, кто сомневается и знайте, что миллионы людей поддерживают Вас", - написала бывшая первая леди США.

11 декабря 16-летняя шведская школьница Тунберг стала "Человеком года" по версии журнала TIME. Ее фото на на фоне Атлантического океана в Лиссабоне появилось на обложке декабрьского номера.

12 декабря Трамп обратился к Грете в Twitter, ретвитнув соответствующую новость TIME.

"Так смехотворно. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься", - написал президент.

Как сообщали Українські Новини, Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг за выступление с жестким заявлением против мировых политиков.



Ранее Путин назвал активистку Грету Тунберг "доброй, но плохо проинформированной девочкой".