Порывы ветра с холодом и дождями атакуют. Прогноз погоды на 27 августа

27 августа в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Донецкой области +12…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+31 градус, в Одесской области +28…+33 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

26 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, из-за непогоды в Украине обесточены 139 населенных пунктов.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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