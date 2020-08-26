Порывы ветра с холодом и дождями атакуют. Прогноз погоды на 27 августа

27 августа в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+25 градусов. В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+26 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Донецкой области +12…+17 градусов, днем +24…+30 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+31 градус, в Одесской области +28…+33 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов. 26 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус. Как сообщали Українські Новини, из-за непогоды в Украине обесточены 139 населенных пунктов. Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.