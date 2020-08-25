Спасатели предупредили украинцев о грозах и ливнях по всей стране

Сегодня, 25 августа, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий - грозы и ливни. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в Киевской области ночью и днем во вторник ожидаются грозы.

“По данным Укргидрометцентра, по Киевской области ночью и днем 25 августа удержатся грозы”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди.

Как сообщали Українські Новини, 25 августа в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +​​22...+24 градусов. На Западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​умеренные, местами значительные дожди (в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской областях и в Карпатах кратковременные умеренные дожди), грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +11...+18 градусов, днем ​+​20...+26 градусов.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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