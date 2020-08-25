На Киев надвигается гроза. В службе спасения напомнили о правилах безопасности

По прогнозу синоптиков в Киеве в течение двух часов ожидается дождь с грозой, а также порывы ветра до 20 м/с. Непогода продлится всю ночь. Киевская служба спасения советует плотно закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

Об говорится в сообщении службы на странице в Facebook.



Правила безопасности

окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиноко стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ров, а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.



Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.



Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о грозах и ливнях по всей стране.



Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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