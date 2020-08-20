С начала карантина 431,8 тыс. человек получили статус безработного

С начала действия карантина (С 12 марта по 20 августа 2020 года) статус безработного получили 431,8 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы занятости, передают Українськi Новини.

"С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Указывается, что на данный момент восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране, постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий.

"В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс., в июле - 68 тыс", - сообщает служба занятости.

Также отмечается, что за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан.

В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше чем в июне, и на 40%, или на 18 тыс. больше, чем в апреле текущего года.

"По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовали 9 безработных. Это означает, что работодатели готовы увеличить штат, могут найти себе сотрудников, воспользовавшись услугами центров занятости", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, почти половина украинцев не готовы после "удаленки" снова вернуться в офис.

Тем временем в Украине хотят повысить минималку.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости