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19 августа 2020, среда, 13:41 553
Экономика 2020-08-19T13:41:55+03:00
Українські Новини
"Айтишникам" хотят поднять налоги. Что предлагают депутаты Рады

"Айтишникам" хотят поднять налоги. Что предлагают депутаты Рады

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Налоги, Айтишники, ІТ-бизнес
Айтишник. Фото: pixabay
Айтишник. Фото: pixabay

В Верховной Раде появилось несколько законопроектов относительно IT-индустрии. Первый законопроект № 3933 был внесен народными депутатами от "Батькивщины" Андреем Николаенко, Сергеем Тарутой и др., второй, альтернативный 3933-1 – от "Слуги народа", в частности, его автором стал глава Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев. 

Оба законопроекта предлагают перейти IT-бизнесу из отношений "компания-ФОП" (то есть с гражданско-правовых) на трудовые отношения ("компания-сотрудник"). Об этом пишет Судебно юридическая газета

"То есть все "айтишники", которые были ФОПами, станут работать "на трудовую книжку". Для этого меняется нагрузка на фонд оплаты труда. На сегодня такая нагрузка составляет 18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ (минимальный ЕСВ приблизительно 1000 гривен). Максимальный размер ЕСВ составляет приблизительно 75 тыс. гривен (15 "минималок"). Таким образом, налоговая нагрузка на зарплату до 75 тысяч гривен составляет 41,5%", – подчеркивает экс-глава Государственной налоговой службы Верланов.

По законопроекту № 3933 предлагается уменьшить ставки НДФЛ до 5% и ЕСВ до 5%, а военный сбор вообще не применять. Однако воспользоваться этим режимом можно только тогда, когда зарплата составляет больше 5 минимальных зарплат.

Что касается компаний, то 3933 предлагает для них пониженную в 2 раза ставку налога на прибыль, т. е. не 18%, а 9%.

Альтернативный законопроект 3933-1 Гетманцева аналогично предлагает НДФЛ и ЕСВ – 5%, военный сбор не применяется.

"Единственное, о чем не говорит законопроект, это о каком-то минимуме по НДФЛ, который необходимо облагать. Но он не говорит об этом прямо, как прошлый законопроект. В проекте изменений в НК написано 1200 евро в месяц, а в профильном законе, который фактически будет регулировать IT-индустрию – 1500 евро", – добавил экс-глава ГНС.

Сколько налогов заплатит IT-инженер

На данный момент, как отмечает Сергей Верланов, налоговая нагрузка на зарплату IT-инженера, который находится в трудовых отношениях с юрлицом, при условии зарплаты в сумме 50 тысяч гривен составит 20 750 гривен (18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ).

В случае, если такой инженер работает как ФОП, то с 50 тыс. гривен он заплатит около 3500 гривен налогов (очевидно, почему отрасль работает в таком режиме).

По законопроекту 3933:

Выплачивая зарплату в 50 тыс. гривен, компания должна будет выплатить около 12 тысяч гривен налога.

По законопроекту 3933-1:

Выплачивая зарплату в 50 тыс. гривен, компания должна будет выплатить около 5 тысяч гривен налога.

"Однако законопроект 3933-1 вводит для компаний специфический режим обложения налогом на прибыль. Этот режим очень похож на налог на выведенный капитал и, главное, если компания выберет этот режим, она фактически уже не сможет одновременно работать также и с ФОПами. Это будет очень невыгодно", – отметил Сергей Верланов.

Как сообщали Українські Новини, для физлиц-предпримателей вырастут налоги

Кроме того, часть украинцев не знают, что они платят налог, что-то покупая

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