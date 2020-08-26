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26 августа 2020, среда, 06:45 1495 Документ
Кабмин 2020-08-26T07:45:01+03:00
Українські Новини
В июле Степанову начислили 44,7 гривен за 18 рабочих дней

В июле Степанову начислили 44,7 гривен за 18 рабочих дней

Елена Новикова
Зарплаты, Министр здравоохранения, Максим Степанов, зарплаты чиновников, Зарплаты за июль
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

В июле, заработная плата министра здравоохранения Максима Степанова, который предлагает усилить контроль за карантинными ограничениями, составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 47,2 тыс. до 53,2 тыс. гривен, государственного секретаря - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Степанову в июле, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад за 18 рабочих дней составил 44 799 гривен, командировочные - 2 430 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ирины Садовьяк составила 47 230 гривен, заместителей Ирины Микичак - 53 201 гривну, Виктора Ляшко - 47 230 гривен, Светланы Шаталовой - 47 230 гривен, Игоря Иващенко - 47 230 гривен, Ярослава Кучера - 47 230 гривен, госсекретаря Инны Солодкой - 47 230 гривен.

Зарплата министра здравоохранения Максима Степанова и его заместителей в июле. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата министра здравоохранения Максима Степанова и его заместителей в июле. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, Максим Степанов владеет квартирой в Киеве, Lexus и почти 20 млн гривен в банке.

Кроме того, министр здравоохранения Степанов и его заместитель Ляшко заработали по 47,2 тыс. гривен в мае.

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